Астролог назвала знаки зодиака, которые в августе встретят свою любовь

31 июля Венера, планета любви, творчества, роскоши, перешла в знак Близнецов — знак общения и коммуникаций, где уже находится планета Раху, и до 31 августа будет иметь особое влияние на отношения в паре. Об этом Федеральному агентству новостей рассказала астролог Елена Данилова.

Овен

У этого знака могут появиться проблемы в союзе — взаимные претензии, завышенные ожидания. Будет ощущение, что требуется много усилий для того, чтобы корректно взаимодействовать. Астролог рекомендует переключить внимание на творческое проявление себя.

Телец

Проблемы могут возникнуть на фоне неуверенности в себе, ложных иллюзий и сложностей в финансах.

«Действуйте, и партнерство принесет дополнительную прибыль и полезные знакомства», — посоветовала Данилова.

Близнецы

Этим знакам зодиака захочется чего-то нового, но их партнер может быть не готов к изменениям. Нужно быть аккуратным, отслеживать эмоции и привязанности.

Рак

Наступило время, когда могут всплыть старые отношения, незавершенные вопросы в любовной сфере. Уроки выйдут на новый уровень: пора их уже пройти, чтобы избежать неприятных потерь, уверена астролог.

Лев

Появятся новые полезные знакомства, захочется расширить круг своего общения, что не понравится партнеру Льва.

«Осторожнее в принятии решений: будет желание прекратить отношения и отдаться порыву новых веяний, но помните об иллюзиях — стоит повременить с новыми увлечениями», — заявила астролог.

Дева

Астролог рекомендует данному знаку сосредоточиться на творчестве в работе, социуме. Это принесет новые ресурсы.

«В отношениях возможны конфликты, если не умеете контролировать избыток энергии. Займитесь спортом, можно вместе записаться в фитнес-центр», — посоветовала Данилова.

Весы

Новая философия или наставник повлияют на восприятие действительности. Астролог рекомендует не спешить прекращать отношения, если вдруг вы осознали, что партнер вас не достоин или вы слишком разные. В любовной сфере сейчас затуманенный взгляд.

Скорпион

Время трансформаций, возможен переход на новый уровень, если используете энергию корректно. Финансовые поступления от партнеров порадуют, но при этом Данилова советует быть внимательным к тратам.

Стрелец

Недопонимание и сложности в общении. Астролог рекомендует этому знаку следить за речью, чтобы избежать серьезных конфликтов.

«Расширяйте круг общения, но прислушивайтесь к себе, не стоит нырять в омут с головой», — добавила астролог.

Козерог

У этого знака возможно появление нового партнера, отношения с которым могут привести к серьезным отношениям. Необходимо ориентироваться на взаимопонимание и не поддаваться унынию. Сейчас подходящее время для новых отношений, главное — не спешить.

Водолей

Этому знаку захочется романтики и повторить конфетно-букетный период. С самооценкой могут быть проблемы, поэтому нужно не поддаваться чужому влиянию. Астролог советует не реагировать на критику.

Рыбы

Рыбам захочется уюта и навести порядок в своем гнездышке, легкости в чувствах и отношениях.

«Проявите творческий подход. Подходящее время показать свои таланты, даже если партнер будет удивлен», — заключила астролог.

Ранее астролог Яна Ваганова рассказала, как привлечь удачу в начале августа. По ее словам, это время нужно использовать по максимуму.