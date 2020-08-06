Протестующие в Хабаровске назвали Жириновского «старым клоуном»

Протесты в Хабаровске выродились в маргинальное фрик-шоу: по улицам города ходит одна и та же группа граждан, примерно 40-50 человек, за которым идут с камерами столько же блогеров и журналистов. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Традиционный лозунг протестующих «Я, ты, он, она — за Фургала вся страна!» вызывает смех даже у самих демонстрантов. При этом корреспондент ФАН фиксирует приезды в Хабаровск отдельных эмиссаров оппозиции, но назвать эти визиты всенародной поддержкой будет очень сильным преувеличением.

Так, некий мужчина, отказавшийся представляться даже самим митингующим, третий день читает на митингах натуральные проповеди, в ходе которых убеждает собравшихся «вовремя выбрать правильную сторону, когда начнется». Он уверяет, что если в России произойдет революция, то ее участники якобы получат деньги и привилегии, которых не имеют сейчас. В толпе его обзывают попом Гапоном, но продолжают слушать.

Впрочем, в этой же толпе теперь отчетливо раздается ропот и в отношении Владимира Жириновского, лидера партии ЛДПР. Ранее он не подвергался критике — напротив, его хвалили за поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. Теперь же его обзывают «старым клоуном» и требуют отставки, обещая в противном случае больше не поддерживать ЛДПР на выборах. Насколько существенным является голос улицы, представленный полусотней человек в Хабаровске, в котором проживает 600 тысяч человек, станет ясно в 2021 году, когда в России пройдут выборы в Государственную думу.

Полиция подчеркнуто вежливо уговаривает бродящих по проезжей части активистов перейти на тротуар, но не предпринимает никаких мер по реализации своих требований. При этом в городе постоянно распространяются слухи о прибытии то ростовского, то рязанского, то калининградского ОМОН, который якобы будет действовать жестко. В реальности эти слухи ни разу за месяц демонстраций не подтверждались.

Тем временем исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев демонстративно не участвует в публичных акциях и занимается решением хозяйственных вопросов, проводя ревизию состояния дел в крае. Напомним, что, по данным Минфина РФ, с 1 октября 2018 года по 1 июня 2020 года, во время губернаторства Сергея Фургала, госдолг Хабаровского края увеличился с 49,636 млрд рублей до 57,926 млрд рублей. Новому руководителю предстоит изыскать десятки миллиардов рублей, чтобы погасить задолженность и рассчитаться по долгам, накопленным предшественником. Хабаровский край по итогам последних двух лет продолжил демонстрировать падение по всем экономическим показателям.