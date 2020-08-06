Эфирные масла против комаров и мошек: делаем ароматную защиту своими руками

Как избавиться от комаров с помощью эфирного масла.

Лето близится к своему завершению: впереди только август, а дальше нас ждет постепенное похолодание. Однако комары и мошки пока не собираются сдавать позиции и продолжают ночные атаки на мирно спящих людей. И поскольку репелленты довольно вредны, от надоедливых насекомых можно защититься при помощи эфирных масел.

Изучаем привычки насекомых

Для комаров предпочтительна теплая и сырая обстановка — примерно около 15-17 градусов. В жаркую погоду им тяжело, поскольку их организм очень быстро теряет воду. Чаще всего они атакуют людей из-за тонкой кожи и близко расположенных сосудов. Причем чаще всего жертвами этих надоедливых кровопийц становятся энергичные и разгоряченные люди, которые любят темную одежду.

Мухи же любят доставать людей в любое время суток и при любой погоде. Жара или прохлада немного замедляют их, но все равно насекомые успевают сесть на ваше любимое блюдо и коварно потереть на ним лапки. Их очень привлекают сладкие блюда или пряные духи. И хоть обычные мухи не кусаются — они доставляют дискомфорт и сильно надоедают.

Мошки, несмотря на небольшой размер, могут отправить вас к врачу с сильной аллергической реакцией на укус. Во время укуса они вводят под кожу слюну, которая провоцирует возникновение большого зудящего волдыря. Через день это место начинает опухать и болеть. Поэтому многие после укуса этих насекомых нередко обращаются к врачам, чтобы специалисты выписали успокаивающие мази и препараты от аллергической реакции.

Самые эффективные эфирные масла

В супермаркетах не всегда можно найти средства защиты, которые не наносят ущерб организму. Порой репелленты опасны из-за своей чрезмерной токсичности и могут вызвать серьезный ожог или привести к отравлению. Современные спреи и кремы от насекомых зачастую оставляют жирные пятна на одежде, а это не самое приятное дополнение к пикнику или прогулке в парке.

В качестве защиты можно использовать эфирные масла. Они не только помогают эффективно и быстро отпугнуть насекомых, но и совершенно не вредят здоровью. Суть их действия проста — комары и мошки просто не переносят сильный запах масел и пускаются наутек.

Причем для каждого вида насекомых есть своя защита. Например, комаров отпугивает эфирное масло герани, гвоздики и розмарина. Полезными свойствами обладают и масла лаванды, мяты и эвкалипта, которые вдобавок придадут вашему жилью приятный и свежий аромат. Пяти капель будет достаточно, чтобы избавиться от писка летающих кровопийц по ночам.

Назойливые мухи очень не любят запах герани, эвкалипта и кедра, поэтому советуем запастись такими маслами с самой весны и применять ежедневно по три-четыре капли.

Средства против насекомых своими руками

Если вы точно уверены в отсутствии аллергии на какие-либо растения и травы, то можно попробовать добавить их в свой ежедневный уход. Для этого отлично подойдет любой нежирный крем для тела. Пяти капель лавандового или кедрового масла будет вполне достаточно, чтобы защитить вас от надоедливых летающих вредителей на пару часов. Советуем мазаться кремом регулярно, чтобы надолго отпугнуть мух и комаров.

В доме можно использовать ароматические лампы — масло наливается в чашу, располагающуюся над горящей свечой. Такой вариант станет не только эффективным средством от насекомых, но и отлично впишется в современный интерьер.

С маслами можно приготовить спрей. На 100 миллилитров воды приходится около трех-пяти капель эфирного масла герани и эвкалипта. В получившуюся смесь также можно добавить спирт. Перед каждым применением встряхивайте спрей и распыляйте на кожу на расстоянии 20 сантиметров.

Сделать пикник безопасным и романтичным помогут ароматические свечи. Они содержат высокую концентрацию эфирных масел, которые испаряются во время горения. Однако при покупке обязательно обратите внимание на состав, поскольку вместо отпугивающих насекомых веществ в свечах могут содержаться только ароматизаторы.

Успокаиваем зуд от укуса с помощью эфирного масла

Масла способны не только отпугивать опасных насекомых, но и быстро заживлять последствия встреч с этими летающими «хищниками». Так, смесь экстрактов лаванды, чайного дерева и масла абрикоса отлично подходит от укусов комаров. Смесь из этих масел помогает снять припухлость, покраснение и невыносимый зуд.

Успокоить воспаленные участки поможет и мята. Приятный холодок, который она дарит коже, поможет успокоить укус, снять воспаление и убрать красноту. А аромат поможет быстро уснуть и позабыть о неприятных ощущениях.

Сильным противовоспалительным свойством обладает и розмарин. Причем он так же существенно снижает риск заражения кожи. Место укуса достаточно смазать этим маслом всего пару раз, и след от комара быстро пропадет.

Всем известная ромашка продается не только в виде пакетиков для заваривания. В аптеках можно встретить и масло из этого чудотворно цветка, которое обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами. Для большей эффективности с ним можно делать компрессы. Они ускорят заживление и быстро снимут неприятные ощущения.