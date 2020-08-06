Киев заговорил о референдуме по особому статусу Донбасса

На Украине в последние пару недель наблюдается невиданная доселе активность в перестройке переговорных позиций по урегулированию в Донбассе. По мнению экспертов, таковы последствия «волшебного пенделя», выписанного Киеву не только со стороны России, но и от коллективного Запада, передает корреспондент Федерального агентства новостей из украинской столицы.

Еще недавно, буквально в середине июля, казалось, что мирное урегулирование в Донбассе приказало долго жить. Украинская армия почти ежедневно палила по территориям ЛДНР изо всех видов оружия, киевские переговорщики привычно тянули время и «околачивали груши». А местные националисты яростно призывали к «новому решительному наступлению на востоке», не забывая забалтывать и освистывать любые мирные инициативы власти.

Пиковых моментов для изменения общей ситуации, пожалуй, было два. Во-первых, это «нормандские переговоры» на уровне советников, прошедшие в Берлине в начале июля. Тогда, подписав целый ряд договоренностей с РФ, Германией и Францией, делегация во главе с Андреем Ермаком, вернувшись в Киев, дала понять, что ничего из согласованного выполнять страна не намерена. Этот демарш максимально взбесил дипломатов из трех стран, уставших биться над трупом такого тяжелого клиента, как Украина. Именно после этого в России заявили, что Украина, видимо, окончательно выходит из Минских соглашений, продолжать с ней переговоры смысла нет и вообще — «пора сливать воду».

Вторым «моментом истины» стало принятие Верховной радой «Положения о местных выборах в территориальные общины» (они назначены на октябрь). В нем парламент записал, что выборы на «неподконтрольных территориях» могут состояться только после передачи под контроль Украины госграницы. Таким образом, более трехсот украинских нардепов проголосовали за денонсацию Минских соглашений. Ведь «Минском» предусмотрен четкий порядок восстановления мира в Донбассе — выборы идут одним из первых пунктов, а передача границы Украине — последним.

После этих двух эпических фейлов в невидимом механизме саботажа Киевом процесса урегулирования что-то хрустнуло, сломалось, и он заработал в другую, нормальную, сторону. Вместо ушедшего на покой экс-президента Леонида Кучмы на место главы ТКГ в Минске пришел другой экс-гарант, Леонид Кравчук, и сразу же разразился градом предложений по урегулированию. Тут и инициатива организовать в ЛНР и ДНР «свободные экономические зоны», и предложение «особого порядка управления Донбассом», и даже — «мы никогда не отказывались от «формулы Штайнмайера».

Тут же в украинском политикуме пошли разговоры о проведении национального референдума по предоставлению Донбассу особого статуса. А экс-премьер Юлия Тимошенко даже неожиданно похвалила за эффективность «Парламентскую платформу по примирению», созданную по инициативе лидера пророссийской партии «ОПЗЖ» Виктора Медведчука.

Но самое главное — в атмосфере активизации переговоров почему-то пока не слышно голосов радикальных националистов. Они не выходят на улицы Киева с проклятиями, не угрожают подстеречь и избить того же Кравчука и вообще — ведут себя подозрительно мирно. А ведь в опасности одна из их главных ценностей — «война до последнего украинца».

Всё это происходит на фоне «усиленного перемирия», которое действует с 27 июля. Да, оно периодически нарушается отдельными обстрелами (в основном со стороны ВСУ), а «говорящие головы» на украинских каналах твердят, что «оно долго не продержится». Но главный факт налицо — на линии соприкосновения в Донбассе перестали гибнуть и калечиться военные и гражданские. И даже радикальные украинские СМИ перестали выходить с заголовками вроде «Война в Донбассе: за сутки погибли трое бойцов ВСУ, повстанцы понесли тяжелые потери». Потому что для этого нет ни малейших поводов.

Впрочем, по мнению политолога, главы киевского Института политического анализа и международных исследований Сергея Толстова, нынешнее перемирие вряд ли способно привести к полному окончанию войны на востоке Украины.

«Думаю, что процессу урегулирования конфликта в Донбассе не хватает прямых договоренностей между президентами Путиным и Зеленским. Уверен, что Москва будет и далее настаивать на прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском, в итоге возможностей для срыва перемирия станет больше, — предположил аналитик. — Пока же я не вижу принципиального соглашения сторон для урегулирования конфликта. Перемирие — это весьма зыбкая игра со многими неизвестными. Для того, чтобы придать этому окончательную форму, нужно конкретное политическое соглашение».

Говоря о том, удастся ли Украине внести коррективы в Минские соглашения, эксперт отмечает — по желанию Киева это сделать в принципе невозможно.

«Украина в этом конфликте — самая слабая сторона, ведь он происходит на нашей территории. Москва, Берлин и Париж настаивают на пошаговом выполнении Минских соглашений как на «единственном пути урегулирования». Так что рассчитывать, что изменение «Минска» будет одобрено кем-то из членов «нормандской четверки», наивно, — указал эксперт. — Американская позиция также заключается в том, что Минские соглашения — единственная возможность урегулировать конфликт. То есть, если Украина продолжит настаивать на «переписывании Минска», то она не получит никаких дивидендов, кроме весьма ненадежного прекращения военных действий».

Глава Института политического анализа и международных исследований уверен — если Киев реально готов искать форму прекращения войны в Донбассе, то он будет вынужден идти на переговоры с Донецком и Луганском.

«В этом случае нужно расширять круг проблем для решения в российско-украинских отношениях. Нельзя договариваться о политическом урегулировании в Донбассе, если Киев запретит использование русского языка в стране и закроет русские школы. Получится, что Зеленский согласен на свободное использование русского в Донецке и Луганске, а в Северодонецке, Лисичанске или Мариуполе — нет. Это никогда не устроит ни Россию, ни сами республики», — отмечает политолог.

Плюс, говорит он, остро стоит вопрос внесения изменений в Конституцию Украины, которые касаются децентрализации. В этом заложена «бомба», которая может торпедировать этот процесс.

«Почти уверен, что Зеленский и его команда не смогут провести через Раду внесение поправок в конституцию, которые удовлетворят РФ, Донецк и Луганск. Единственная возможность, при которой можно достичь компромисса, — жесткая и внятная позиция Франции и Германии. По моим данным, Париж и Берлин готовят соответствующие документы. Но вероятность того, что этот процесс может привести к полному прекращению военных действий — один к двум», — констатировал Толстов.

Говоря о том, что мешает заключить твердый мир, киевский политолог указал на различия между интересами сторон, а также их силовыми потенциалами.

«Нужно честно признать — Украина потерпела тяжелое поражение в 2014–2015 годах. С тех пор ситуация балансирует на грани неустойчивых перемирий. Конфликт в Донбассе может быть урегулирован как «частичное соглашение». Ведь и тогда останется масса вопросов — взаимной торговли, расчетов по долгам, кредитам и финансовым претензиям. Да, украино-российский конфликт может быть заморожен, но вряд ли будет полностью урегулирован, — рассуждает Толстов. — Для того, чтобы идти по этому пути, нужно найти конечную форму мирного сосуществования с РФ — при всех потерях, обидах и поражениях Украины. Для этого Зеленский должен иметь грамотных политиков, способных разработать такую схему. Они должны предложить ее обществу и объяснить, что нынешнее положение дел — это тупик. И нужна форма взаимоотношений с Россией. Но на сегодня Зеленский явно к этому не готов».

А глава Украинского института политики Руслан Бортник подчеркнул — вопрос окончательного урегулирования в Донбассе осложняется и тем, что часть людей из «Зе-команды», которые ранее представляли режим Порошенко, не заинтересованы в полном прекращении войны.

«Эти люди активно подыгрывают праворадикальным группам и делают все, чтобы мирного урегулирования на востоке не случилось. В первую очередь потому, что они являются участниками этого конфликта в 2014–2016 годах, то есть принимали участие в развязывании войны, — объяснил Бортник. — Проблема и в том, что другая часть команды Зеленского откровенно боится праворадикальных групп, они опасаются массовых уличных протестов и новых Майданов. Президенту за это все приходится отвечать своими рейтингами. Рейтинги Зеленского падают в первую очередь из-за отсутствия реальных результатов урегулирования в Донбассе».

Впрочем, главное, что нужно для окончания конфликта, — это политическая воля самого Зеленского, уверен аналитик.