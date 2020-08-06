Песчаные и галечные пляжи Анапы: где отдохнуть в 2020 году

Пляжи Анапы в 2020 году: песчаные и галечные, плюсы и минусы популярных у туристов мест отдыха.

Лето в разгаре! Погода — жаркая, море — теплое, а дороги в Краснодарский край — уже открыты. Если вы только планируете отпуск, Анапа станет для вас раем на земле. Шумная, веселая, солнечная — она будто создана для семейного отдыха. А пляжи Анапы в 2020 году не разочаруют: они, как всегда, чистые и ухоженные. Какой из них выбрать?

Мы сделали подборку самых популярных у туристов анапских пляжей с их плюсами и минусами.

Город у моря — километры пляжей Анапы

Анапа расположена на берегу Черного моря, ее пляжи тянутся на долгие 60 км. Из них 14 — галечные, остальные песчаные. Последние очень любят семьи с детьми: песок здесь чистый, теплый, ходить по нему комфортно. Малышня любит играть в песке, закапываться, лепить пасочки и строить целые замки, поэтому здесь всегда многолюдно.

Галечные пляжи выбирают любители спокойного отдыха, люди постарше и без детей. Вода здесь всегда чище. Чтобы найти место для шезлонга, не нужно проталкиваться через толпы отдыхающих. Да и песок не липнет к ногам, а тело остается чистым, независимо от того, решитесь вы искупаться в море или нет.

Летом в Анапу приезжают сотни тысяч отдыхающих, но нужно отдать должное администрации — на пляжах всегда чисто. За порядком здесь следят, мусор вывозят вовремя. Самые популярные места отдыха оборудованы туалетами, душевыми, раздевалками. Все они бесплатны и открыты для посещения. Из платных услуг — развлечения и аренда шезлонгов, зонтиков. Кафе есть везде — можно легко найти место, чтобы перекусить и спрятаться в тени.

Песчаные пляжи Анапы

Самые популярные места отдыха для семей с детьми. Многолюдные, веселые и благоустроенные — они привлекают широкой береговой полосой и множеством развлечений.

Центральный пляж. Назван так по месту расположения. Центральный пляж — самый удобный для отдыхающих. Извилистая песчаная полоса тянется на километр вдоль Набережной улицы. Количество отдыхающих здесь частенько противоречит здравому смыслу: чтобы занять лежак, стоит прийти пораньше. Если хотите расположиться ближе к воде или на особенно приглянувшемся участке — тоже. Днем здесь яблоку негде упасть, но туристов это не отпугивает. У этого места отдыха немало преимуществ:

песок чистый и мелкий;

глубина моря у берега безопасна для детей и тех, кто не умеет плавать, она составляет около 60 см и не меняется на удалении от берега на пару десятков метров;

рядом достопримечательности города, кафе и магазинчики;

можно взять в аренду все, что нужно для отдыха: зонтик, лежак, надувной матрас;

экскурсии и развлечения тут же — от бананов и ватрушек до прогулок на яхте по морским волнам;

есть камеры хранения для вещей.

Недостатков у Центрального пляжа немного. Главный — слишком большое количество людей вокруг. Расслабиться и полежать на песочке в тишине, читая книгу, здесь точно не получится. Из-за малой глубины вода быстро прогревается. А если с середины июля стоит жара, к концу месяца море начинает цвести. В августе вода становится грязной — купаться у берега уже некомфортно, приходится отходить подальше.

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Пляж Джемете. Песок здесь удивительного цвета — желтый с белым, отчего выглядит особенно чистым. Он мелкий, а частые ветра образуют настоящие барханы, что вызывает искренний восторг у детей.

Людей здесь меньше, чем на Центральном, а все потому, что сюда нужно добираться на маршрутке или автомобиле. Пляж Джемете находится в шести километрах от города. Изначально он обустраивался для отдыхающих местных пансионатов и многочисленных детских лагерей. Но сегодня открыт для всех желающих, благоустроен не хуже Центрального и предлагает немало развлечений — от прогулок на яхте и катере до полетов над морскими просторами на парашюте.

Шезлонг и зонтик можно взять в аренду. Спасательные вышки расположены через каждые 50 метров. С 8 утра до 20 часов работает медпункт. Из плюсов:

хорошее пологое дно;

близость кафе и развлечений;

меньше людей, есть возможность занять лежак и выбрать место с хорошим видом.

Минусом пляжа Джемете считают его удаленность от города: все-таки каждый день ездить сюда на маршрутке сложно. А еще он менее обласкан вниманием коммунальных служб: если на берегу появляется трава, убирают ее не так оперативно, как на Центральном.

Пляж Витязево. Если вы решите отправиться от города еще дальше, вас гостеприимно встретит Витязево. Сюда приезжают, чтобы наслаждаться морем, солнцем и песком. Зайти в воду и не наступить никому на ногу, расстелить подстилку и не столкнуться с соседом, раскинуться на лежаке и не быть обрызганным бегающими туда-сюда детьми — это всё здесь. Витязево привлекает особенно широкой береговой полосой, она достигает 160 метров, а в длину тянется почти пять километров. Места здесь хватает всем, а отдыхающих меньше, чем в черте Анапы.

Из года в год Витязево развивается, становится более шумным, пополняется развлечениями, но пока, по признанию туристов, он все еще не такой «цивилизованный», как Центральный. Много гостей привлекает ежегодный традиционный фестиваль замков из песка. Посмотреть на потрясающие фигуры, достигающие нескольких метров в высоту, приезжают из всех уголков России.

Для семей с детьми здесь много преимуществ:

чисто и спокойно;

берег пологий, мелкий, глубина увеличивается постепенно;

развлечений достаточно для поклонников активного отдыха.

Из недостатков — необходимость ехать 15 км от города на автомобиле или маршрутке. И особая предприимчивость местных торговцев, которые считают своим долгом уговорить вас купить пирожок, горячую кукурузу или магнитик на память.

Галечные пляжи Анапы

Море, солнце, потрясающее голубое небо и роскошные камни под ногами. Галечные пляжи Анапы создают выразительный контраст с песчаными. Людей здесь всегда меньше, развлечений и платных услуг — тоже. Но если вам не нравится счищать песок с ног и тела — выбирайте один из них.

Пляж Высокий берег. Он расположен в самой Анапе, в районе Ореховой рощи и «старой Набережной». А называется так из-за особенностей берега — тот крутым обрывом возвышается над морем. Чтобы спуститься сюда, можно воспользоваться лифтом, но чаще приходится обходиться ступенями, которые легко преодолевать вниз, крайне сложно — вверх.

В спокойную погоду здесь удастся оценить прелести стоунтерапии — массажа и прогревания тела горячими камнями. По крупной теплой гальке полезно ходить босиком, а люди постарше умудряются подлечить во время отдыха больные суставы и радикулит. Людей не слишком много, семей с детьми практически нет. А если отойти от центрального спуска на 200–300 метров, будет практически безлюдно даже в горячий сезон.

Из недостатков можно выделить опасность купания здесь в ветреную погоду. Высокие волны и галька создают риск травм, поэтому при неблагоприятных погодных условиях пляж закрывают. Но это не мешает отдыхающим пробираться сюда и наслаждаться видами. Похожих диких красот, почти не тронутых рукой человека, в Анапе уже не встретить.

Пляж Кордон. Старейший городской галечный пляж, расположенный прямо у Анапского морского порта. Название он получил от Кордонного переулка, который выходит прямо к морю. Еще 20 лет назад это было дикое и малолюдное место, куда забегали разве что подростки наловить рыбы.

Сегодня Кордон оброс инфраструктурой. Несколько лет назад здесь был построен яхт-клуб, где можно взять напрокат катер или яхту для морских прогулок. Здесь же был создан дайвинг-центр, где новичков обучают основам погружений, а профессионалы могут взять в аренду снаряжение для изучения морских глубин.

Прелесть места в том, что вода здесь никогда не бывает мутной. Она хорошо просматривается даже на большой глубине. Рай для дайверов дополняет не слишком большое количество отдыхающих и свободный вход. Галька мелкая, гладкая, поранить ноги практически невозможно.

Минусы:

не подходит для отдыха с детьми, так как глубина нарастает быстро;

рядом находится Анапский морской порт, что позволяет сомневаться в чистоте воды.

Планируя отдых в Анапе, выбирайте места проживания поближе к пляжу. Ездить на море каждый день — неудобно и утомительно. Да и не нужно, так как гостиницы, базы отдыха, частные пансионаты расположены по побережью повсеместно. И подобрать вариант по вашему бюджету и требованиям не составит труда.