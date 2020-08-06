Массовая драка со стрельбой произошла возле рынка в Красноярске

Красноярск, 6 августа. Полиция задержала трех человек, устроивших драку со стрельбой в Красноярске, сообщили в очевидцы происшествия.

Инцидент произошел 5 августа на улице Караульной в районе рынка. По предварительным данным, между двумя мигрантами произошла ссора из-за девушки. В потасовке оказались замешаны более десяти человек.

На место происшествия прибыли несколько патрульных автомобилей МВД и Росгвардии. В отдел полиции доставили трех человек.

В Сети появилось видео, на котором видно, как люди бегут по улице, слышны выстрелы. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что массовая драка произошла у студенческого общежития в Новосибирске.