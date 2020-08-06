Россияне назвали желаемый возраст выхода на пенсию

Москва, 6 августа. Подавляющее большинство россиян хотят продолжать работать и после наступления пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

80% респондентов отметили, что стремятся продолжать трудиться на пенсии, чтобы не терять доходы. При этом 31% опрошенных указали, что, если бы им самим предложили выбрать возраст для ухода на заслуженный отдых, то они хотели бы выйти на пенсию до 55 лет. Из тех, кто проголосовал за этот вариант, 39% женщин и 23% мужчин.

69% опрошенных указали, что не хотели бы выходить на пенсию так рано. А 11% (14% мужчин и 7% женщин) отметили, что вообще хотят продолжать трудиться и после 70 лет, пишет РБК.

Кроме того, 49% респондентов признались, что пока ничего не предпринимают для обеспечения более высокого уровня жизни на пенсии. Еще 26% отметили, что планируют заняться этим вопросом в будущем. 4% опрошенных указали, что у них уже достаточно сбережений для заслуженного отдыха. Еще 3% рассчитывают на помощь родственников, а 13% отметили, что у них есть иные источники дохода.

Ранее сообщалось, что с 1 августа работающие пенсионеры начали получать повышенную пенсию. Прибавка коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.