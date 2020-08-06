Ефремов выбрал самый подлый путь из всех возможных. Колонка Голоса Мордора

Как бы то ни было, у Михаила Ефремова был шанс остаться человеком. Да, разумеется, он огреб бы огромную порцию «народной любви», но в итоге все равно все бы затихло. Русский народ отходчивый и жалостливый. Покаялся, признался честно, прошел бы через горнило суда и понес заслуженное наказание. Вряд ли дали бы по максимуму, учитывая раскаяние, признание и сотрудничество со следствием. Да и в места заключения он бы попал не в абы какие, а в какую-нибудь образцовую колонию. А там хорошее поведение, участие в самодеятельности наконец – и вышел бы досрочно, отсидев три-четыре года. Да, конечно это не понравится родным и близким Сергея Захарова, но наверняка они получили бы приличные компенсации, и в конце концов, если бы и не простили Ефремова, то как-то смирились бы с существующей ситуацией.

Но что-то с самого начала подсказывало, что так не будет. Даже несмотря на то, что Ефремов вроде начал раскаиваться, посыпать голову пеплом. Наверное, сильно впилась в память та фраза, которую Ефремов бросил еще на месте ДТП – «у меня денег до фига». Там конечно же было нецензурно, но тут я это повторять не буду. Ну и в итоге раскаяние закончилось наймом очень хитрозадого адвоката Эльмана Пашаева, имеющего не очень достойную репутацию «решалы». Раскаяние закончилось тем, что явно виновный Ефремов сейчас свою вину не признает, а его адвокат надеется на оправдательный приговор. Учитывая все известные обстоятельства, это конечно же выглядит, как некий сюрреализм.

Но знаете, а ведь Ефремов все делает абсолютно правильно. Сейчас он практически закапывает сам себя, а Эльман Пашаев ему в этом активно помогает. И самое замечательное, что нет никаких масок, все абсолютно по-честному. У всей страны есть прекрасная возможность увидеть кто он. Этот самый выдающийся артист и «гражданин поэт», который так долго строил из себя чуть ли не совесть нации. Эта «совесть» на деле оказалась малодушным алкоголиком и наркоманом, трусом, который до теплой струйки в штанишках боится отвечать за свои поступки. Который цепляется за любую возможность уйти от ответственности. Хотя, говоря штампами, его взяли с окровавленным ножом над телом. И более того – есть свидетели, как он этот нож вонзал.

В истории с наркотиками в крови, следами гашиша в машине тоже нет ничего необычного. Ну, любил он это дело, да еще наверное под хороший вискарь, или коньячок. В принципе очень многие из богемки этим грешат и попался на этом не только один Ефремов. Это тоже в копилочку обвинения, пусть сейчас, пока, и не так активно используется. Всему свое время. Позиции у обвинения и так очень сильны. Помимо массы свидетелей и видео, есть следы биоматериалов Ефремова на подушке безопасности его автомобиля, так что скорее всего, версия с зиц-водителем, которого Пашаев и компания наймут для того, чтобы тот взял на себя вину Ефремова и за хорошие деньги отсидел за него, даже рассматриваться в суде не будет, как абсолютно несостоятельная.

Так что несмотря на все громкие заявления Эльмана Пашаева, который помимо всего ведет по-настоящему грязную игру, пытаясь очернить родных и близких Сергея Захарова, все пройдет так, как и должно пройти в данном случае. И вряд ли суд будет снисходителен к Ефремову, учитывая его крайне недостойное поведение. Особенно все эти заявления о том, что он не может признать вину, так как ничего не помнит. Ну ничего, напомнят свидетели и покажут на видео, это несложно. Но только из-за этого, вполне вероятно, что отвечать придется по полной. К тому же дело очень резонансное, за которым следит вся страна, и она явно не на стороне обвиняемого. На его стороне лишь кучка каких-то идиотов, которые регулярно приходят к суду, чтобы сделать какие-то дикие заявления.

И еще интересно, как притихла вся российская «оппозиция». Дело в том, что Ефремов своим поведением подставляет и всю эту публику, которая его буквально боготворила. Я же уже писал, что он был чуть ли не назначенной «совестью нации». Помните, какие охи и ахи были сразу после случившегося? «Миша не подонок и не убийца! Каждый может оступиться! Прекратите травлю попавшего в беду человека!». Но на деле оказалось, что если Ефремов и не сознательный убийца, то уж подонок точно, стопроцентный. Теперь таких эпитетов можно не бояться. А также подонки все те, кто будет его защищать и отмазывать. Не важно, по каким причинам в силу идеологической близости или материальной заинтересованности. Они, как и сам Ефремов, выбрали самый недостойный и подлый путь из всех возможных. И я уверен, что он приведет их всех именно туда, куда нужно. По крайней мере, Ефремова – точно в тюрьму.