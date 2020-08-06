«Изуродованная» Успенская испугала поклонников своим видом

Москва, 6 августа. Королева русского шансона Любовь Успенская испугала интернет-пользователей новым видео, которое появилось в ее Instagram.

Певица выложила ролик, в котором показала, как проводит тихий домашний вечер. В кадре Успенская предстала в комфортной домашней одежде, кепке и с бокалом морса. Она пожаловалась, что в ее доме нет водки, а также сообщила, что закончился ботокс.

«Подмосковные вечера…» — подписала публикацию артистка.

Пользователи оказались удивлены таким постом. Их озадачили жалобы исполнительницы и поразили изменения в ее внешности, произошедшие из-за вмешательства косметологов.

«Господи, что с лицом-то?» — прокомментировала tsilmanaleksandra. «От Успенской только глаза остались. Что же вы делаете с собой? Зачем такие губы?» — спросила elizavetakruckova75. «Успенская по-китайски», — пошутила shkuratovanataliia. «Как будто перед этим месяц беспробудно пила. Любовь, что с вашим лицом?!» — поинтересовалась chebunina101280. «Люба, что с тобой стало?» — также задался вопросом egorklassicheski_. «Что-то сильно перекачала губы, вся даже опухла», — отметила svetlanaasinina9192019. «Любаша, вы от природы были такой красивой женщиной!!! Зачем же вы так себя изуродовали? Лицо как арбуз, натянуто до не приличия», — сравнила yulia__2019. «Зачем такое снимать???» — возмутилась olgasmirnova1979.

66-летня Успенская, как и многие звезды, стремится сохранить молодость. Для этого она часто прибегает к услугам косметологов и старается поддерживать себя в хорошей физической форме. Это помогает ей выглядеть подтянутой и стройной и даже в почтенном возрасте периодически удивлять публику откровенными нарядами и снимками.

Однако поклонники считают, что раньше певица выглядела лучше. Они часто критикуют ее за чрезмерное увлечение «уколами красоты» и пикантные фото, отмечая, что она уже «перебарщивает», пишет «Газета Кемерова».