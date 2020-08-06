Появилось эффектное видео пусков ракет комплексами «Искандер-М»

Москва, 6 августа. Опубликовано видео ракетных пусков комплексами «Искандер-М» в ходе проведения оперативно-специального сбора на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Соответствующими кадрами поделился телеканал «Звезда».

На кадрах видна подготовка экипажей комплексов к стрельбам, а также нанесение ракетного удара по объектам условного противника.

Отмечается, что в ходе учений экипажи отработали нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое. Ракетные удары наносились по поступающим данным от беспилотников «Орлан-10».

В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что все условные цели, которые находились на расстоянии 90 км, были поражены с высокой точностью.

В июне российские военнослужащие на фоне морских учений НАТО Baltops 2020 на Балтике провели тренировку по нанесению условных ракетных ударов комплексами «Искандер». Ракетчики скрытно вышли в район стрельбы, подготовили стартовые позиции и выполнили одиночные и групповые электронные пуски по мишеням, которые имитировали ракетные комплексы, защищенные объекты, аэродромы и командные пункты условного противника.

Недавно глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о результатах внезапной проверки российских войск, которая проходила 17-21 июля. Он подчеркнул, что подразделения ВС РФ продемонстрировали высокий профессионализм на всех этапах проверки.