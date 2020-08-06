Поклонники не узнали на фото похорошевшего Леху из «Сватов»

Киев, 6 августа. Украинский актер и телеведущий Евгений Капорин удивил поклонников новым фото в Instagram. Подписчики не смогли узнать на снимке похорошевшего Леху из сериала «Сваты».

В свое время зрители полюбили Капорина за наивного персонажа Алексея Долдонова, которого герои сериала называют просто Леха. Искрометный юмор позволил актеру приобрести массу поклонников.

С выхода шестого сезона «Сватов» прошло уже семь лет. Сегодня Капорин выглядит как возмужавший и стильный красавец и совсем не напоминает чудаковатого простофилю из сериала. Пользователи Instagram бурно обсуждают новый образ актера в комментариях на его странице.

«Не узнал сначала… А оказалось — это Леха», — цитируют одного из комментаторов «Дни.ру».

«Жень! Ты такой классный, но когда уже будешь с обнаженным торсом?» — спросила giorgiotenero.

«Боже, какой красавец!» — восхитилась raaat.aaa.

«Порадовали новыми фотографиями, вы очень красивый», — написала _dariiixs.

«Очаровательный парень», — прокомментировала nataschalukina559.

Отметим, что создатели «Сватов» работают над новым сезоном, однако съемочный процесс затягивается из-за постоянных проблем и скандалов. Так, несколько актеров покинули проект по различным причинам. Кроме того, сложности возникли в связи с пандемией коронавируса.

Ранее стало известно, что среди персонажей нового сезона не будет родителей Ольги Николаевны. Дело в том, что исполнявшие их роли Ольга Аросева и Владимир Зельдин скончались, пишет «Культуромания».