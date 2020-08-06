В России могут ввести систему распределения для студентов-платников

Москва, 6 августа. Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев выступил с инициативой ввести систему распределения для студентов, которые прошли на платное отделение, однако не имеют возможности платить за обучение, сообщает RT.

Хамзаев подчеркивает, что некоторые семьи не могут позволить себе оплатить обучение детей особенно в условиях пандемии, которая привела к потере рабочих мест и снижению уровня доходов.

«Просим вас рассмотреть возможность вернуть в практику механизм распределения выпускников, а именно <…> заключать договоры на обучение на безвозмездной основе при условии, что после окончания вуза они будут обязаны два года отработать по направлению в любом регионе России», — сказано в письме Хамзаева министру труда и соцзащиты Антону Котякову.

Как отмечает автор инициативы, если студент откажется от распределения или будет отчислен, то он должен будет возместить средства, затраченные на его обучение. Подобное нововведение позволило бы молодым людям получать образование независимо от финансовых возможностей, а также восполнит нехватку специалистов в регионах, передает RT.

Ранее замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщил, что число бюджетных мест в российских вузах в текущем году увеличится на 11,4 тысячи. По его словам, повышать стоимость платного обучения в новом учебном году не планируется. Он подчеркнул, что фиксированная стоимость обучения вводится лишь в этом году и в качестве антикризисной меры.