Поклонников поразило сходство Пугачевой и ее внука на совместном фото

Москва, 6 августа. Алла Пугачева вышла в свет вместе со своим 22-летним внуком Дени Байсаровым. Пользователи Instagram остались поражены их внешним сходством.

Дени Байсаров на данный момент проживает в Лондоне и наведывается к бабушке нечасто, обычно в мае на свой день рождения. Но в этом году оно выпало на период пандемии и карантина, поэтому приехать в Москву внук Пугачевой смог лишь недавно.

На опубликованной фотографии Пугачева запечатлена с Дени в ресторане и откровенно рада встрече с внуком. Многие пользователи Сети удивились, как родственники сильно напоминают друг друга, ведь встретить их рядом можно не часто.

«Как похожи! Счастливы вместе», — пишет 78ladir. «Да, правда, Алла и Дени очень похожи! Доброе замечательное фото!» — отметила zubenko2852. «Очень похожи на этой фотографии», — комментирует nataliia.7669.

Ранее супруг Пугачевой Максим Галкин опубликовал видеоролик с зажигательным танцем своей 71-летней возлюбленной. Звездная пара недавно посетила вечеринку, на которой присутствовали многие отечественные селебрити, включая Николая Баскова и Григория Лепса. На кадрах видно, как певица, облаченная во все черное, танцевала под песню «Девочка, танцуй».

Недавно концертный директор Пугачевой Елена Чупракова отреагировала на слухи о расставании певицы с Максимом Галкиным.