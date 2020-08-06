Жена Газманова рассказала, как удержать любимого мужчину

Москва, 6 августа. Жена Олега Газманова Марина Муравьева-Газманова поделилась рекомендациями, которые помогут женщине удержать рядом любимого мужчину. Соответствующий пост она разместила в Instagram.

«Недостижимо быть эталоном для всех мужчин. Но некоторые женские черты нравятся всем мужчинам: женственность, излучение счастья, ребячливость, ухоженность, хорошие манеры, принятие мужчины, каким он есть, домовитость, легкий нрав», — перечислила Муравьева-Газманова.

Также она добавила и пожелание самого Газманов.

«Всепрощение. Хитрец! Это тянет на божество!» — пишет его супруга.

По мнению Муравьевой-Газмановой, такими качествами может обладать любая женщина. Она говорит, что супруга должна уметь заинтересовать мужчину, быть непредсказуемой, а также уметь дарить покой.

Ее подписчики тоже поделились своим мнением.

«Надо быть единственной прежде всего для самой себя, реализовать себя, не делать установок на нахождение или удержание мужчины... Не важно, что нравится мужчинам, важно, что нравится тебе самой. А тогда уже и мужчины приложатся, без особых на то усилий...» — комментирует belkina2324. «Как красиво вы пишите, простыми для всех и понятными словами, но так чувственно выстраиваются они в поток мысли», — написала tanechka_rm. «Здесь нечего добавить, наверное... Как потрясающе вы находите слова», — отметила ermakgram.

Ранее 51-летняя Марина Муравьева-Газманова поразила интернет-пользователей своей молодостью и красотой. Фото супруги известного артиста появилось на Instagram-аккаунте «Сравни». Подписчики заметили, что жена Газманова, несмотря на солидный возраст, с годами лишь расцветает и молодеет.