Россиянам старше 40 лет дадут дополнительный выходной

Москва, 6 августа. Россияне старше 40 лет смогут взять дополнительный оплачиваемый выходной день, который можно будет потратить только на диспансеризацию.

Соответствующие изменения в Трудовом кодексе вступят в силу с 11 августа. Выходной на диспансеризацию, если того требует организация, нужно будет подтвердить справкой из медицинского учреждения.

«Работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка», — цитирует документ «Российская газета».

Правительство РФ одобрило поправку в Трудовой кодекс о выделении дополнительного выходного на диспансеризацию в феврале текущего года. В кабмине подчеркнули, что изменения помогут россиянам пройти медосмотр, а также повлияют на качество и продолжительность жизни граждан.

Диспансеризация взрослого населения в России была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. В июле министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении медосмотров, но диспансеризация возобновляется в каждом отдельном регионе страны в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Напомним, право на диспансеризацию россияне в возрасте 40 лет и старше имеют ежегодно. Чтобы пройти медосмотр, нужно иметь полис ОМС. В случае выявления хронических заболеваний, гражданин будет помещен под постоянное медицинское наблюдение и сможет проходить обследование несколько раз в год.