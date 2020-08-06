Пассажирам дали советы на случай драки в самолете в условиях пандемии

Москва, 6 августа. Нидерландское издание De Speld разъяснило авиапассажирам правила драк на борту самолета в период пандемии коронавируса.

Журналисты издания уточнили, что случившаяся недавно массовая потасовка на рейсе Амстердам-Ибица заставила их задуматься о том, как не заразиться коронавирусом во время драки на борту самолета.

В первую очередь они посоветовали рвущимся в бой пассажирам не забывать о гигиену рук, тщательно их мыть или использовать антисептики, а по возможности пользоваться в схватке локтями.

Авторы статьи также рекомендуют осторожно подходить к выбору противника, поскольку всех участников схватки после приземления могут поместить на карантин. Еще один совет заключается в том, чтобы взять контакты у других участников потасовки, чтобы их можно было предупредить в случае положительного анализа на коронавирус.

В завершение публикации журналисты советуют избегать укусов.

«Придется признать, что драки в самолетах уже далеко не те, что были до пандемии. К примеру, крайне важно, чтобы вы не кусались», — отмечает De Speld.

Массовая потасовка с участием 10 человек произошла 2 августа на борту самолета авиакомпании KLM, выполнявшего рейс из Амстердама на Ибицу. Причиной драки стало отсутствие маски у одного из пассажиров, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.