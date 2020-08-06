В США назвали негативные последствия удаленной работы

Вашингтон, 6 августа. Исследователи обнаружили ряд негативных последствий удаленной работы. Специалисты «Национального бюро экономических исследований» (NBER) пришли к выводу, что дистанционная занятость приводит к увеличению рабочего времени, числа онлайн-встреч и совещаний, сообщает The Washington Post.

Ученые отмечают, что в связи с вынужденным переходом на удаленку рабочий день увеличился на 48,5 минут, а количество совещаний — на 13%. Также сотрудники стали чаще переписываться в электронной почте.

Специалисты подчеркивают, что иногда задачи распределяются на весь день, тем самым, не оставляя работникам времени на отдых.

«Это ядовитая смесь выгорания и подавленности», — комментирует основатель консалтинговой компании Flex Strategy Group Кали Вильямс Йост.

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты РФ сейчас в дистанционном формате работают около 4,6 млн россиян (9% трудоустроенных граждан). Согласно опросу компании IDF Eurasia (Moneyman), 65% работающих в удаленном формате россиян хотят вернуться в офисы.

Ранее эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке. Больше всего на дистанционной работе получают специалисты в сфере реализации программного обеспечения. На неплохую зарплату на дистанционке могут также рассчитывать специалисты в области онлайн-маркетинга.