Датское издание предрекло США падение в «коронавирусную пропасть»

Москва, 6 августа. Экономике США, которая обычно быстро восстанавливается от потрясений, предстоит пережить самый продолжительный кризис в истории. Об этом пишет обозреватель Ульрик Харальд Би в датском издании Berlingske.

Как отмечает автор, коронавирус нанес Штатам жесточайший удар. Во II-квартале 2020 года американская экономика испытала наибольший спад за послевоенный период: падение ВВП достигло почти 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Би пишет, что в США зафиксирован наибольший уровень безработицы с 1930-х годов, что обрушило налоговые поступления в бюджет, который обременен дополнительными расходами на фоне пандемии.

Автор напоминает, что Вашингтон выделил 2 трлн долларов для поддержки экономики в марте, затем еще 3 трлн в мае. С июля обсуждается выделение еще 1 трлн долларов.

«У США всегда была хорошая способность к восстановлению, однако в этот раз им, вероятно, придется упасть в созданную коронавирусом пропасть еще ниже, прежде чем начнется восстановление», — резюмирует Ульрик Харальд Би.

Ранее Bloomberg отмечало, что снижение рождаемости в США создаст новые проблемы для американской экономики после окончания пандемии. Треть американок намерены отложить беременность или иметь меньше детей из-за кризиса. По оценке исследователей, в 2021 году в США родится на полмиллиона меньше детей, чем изначально прогнозировали демографы.