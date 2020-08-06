Почетный адвокат заявил, что Ефремов стал «жертвой» Пашаева

Москва, 6 августа. Почетный адвокат России Александр Островский назвал актера Михаила Ефремова «жертвой» своего защитника Эльмана Пашаева.

Так Островский прокомментировал в эфире НСН стратегию защиты Ефремова в суде, которую избрал Пашаев. Напомним, накануне актер отказался признать вину в совершении смертельного ДТП.

«Это только ухудшает отношение суда к Ефремову, ведь он отрицает очевидные вещи. Если бы он признал вину, это было бы одним из смягчающих обстоятельств для условного осуждения или получения в качестве наказания колонии-поселения», — заявил почетный адвокат.

Он отметил, что Ефремов стал жертвой своего защитника, страдающего, видимо, психологическим заболеванием.

«Я это воспринимаю через призму вероятного психологического заболевания Пашаева. Он, как известно, сидел за свою профессиональную деятельность в тюрьме. Его также исключали несколько раз из адвокатских палат. Поэтому я считают, что Ефремов в руках шарлатана, для меня это очень печально», — добавил Островский.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади в Москве грубо нарушил правила дорожного движения и врезался в мини-фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его анализах нашли также следы употребления наркотиков. В отношении актера возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Представители общественности требуют для Ефремова не только справедливого и сурового наказания, но и лишения звания «Заслуженный артист». В частности, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян призвал «не спускать на тормозах» уголовное дело в отношении актера.