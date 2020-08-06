Роструд разработает робота для трудоустройства безработных

Москва, 6 августа. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) намерена создать умного робота для трудоустройства безработных. Рекомендательный сервис будет предлагать соискателям подходящие вакансии, а службам занятости и работодателям — подходящих кандидатов, сообщают «Ведомости».

Отмечается, что умное устройство обойдется ведомству в 147,5 млн рублей и будет запущено уже в 2021 году. Представитель Роструда подтвердил, что ведомство на первом этапе будет заниматься подготовкой и сопоставлением данных резюме и вакансий. Также в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ хотят реализовать проект «Искусственный интеллект», на базе которого будут размещены справочники компетенций, возможность оценки квалификаций соискателя, а также запись на стажировки. Согласно прогнозам ведомства, через четыре года данной платформой будут пользоваться более 4,5 млн человек.

Недавно стало известно, что средний размер выплат на одного безработного в России в период эпидемии увеличился до 8 572 рублей.

Ранее RT отмечали, что в июле деловая активность в сфере услуг в России повысилась максимальными темпами за последние 12 лет. Показатели начали восстановление после пандемии коронавируса. Ослабление ограничительных мер и помощь со стороны государства привели к оживлению потребительского спроса и возвращению бизнеса к работе.