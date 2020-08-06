Амурчанин с коронавирусом получил условный срок за побег из больницы

Благовещенск, 6 августа. Суд в Амурской области приговорил сбежавшего из больницы пациента с COVID-19 к восьми месяцам лишения свободы условно. Отмечается, что местный житель представлял угрозу заражения для окружающих людей.

«В конце мая осужденный после диагностирования у него COVID-19 и госпитализации в Благовещенскую городскую клиническую больницу дважды самовольно оставил инфекционное отделение больницы, чем создал угрозу заражения инфекционным заболеванием других граждан», — сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В отношении мужчины было открыто уголовное производство по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу наступления последствий в виде массового заболевания людей».

Согласно последним данным, в Амурской области выявлено 2,8 тыс. инфицированных с начала пандемии, 1,7 тыс. пациентов выздоровели.

Ранее RT сообщало, что с 1 августа в Москве вступает в силу очередной этап смягчения ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса. Разрешено возобновить работу театрам, концертным залам и кинотеатрам. Также в столице увеличивается максимальное число зрителей соревнований — до 50% от вместимости арены. Также возобновляется деятельность кружков и секций программы «Московское долголетие», при условии, что они будут проводиться на открытом воздухе.