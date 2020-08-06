Посольство РФ назвало цель доклада США о «российской пропаганде»

Вашингтон, 6 августа. Посольство РФ в США оценило доклад Госдепартамента Соединенных Штатов о «российской дезинформации и пропаганде».

Накануне Госдеп опубликовал доклад «Основы дезинформации и пропаганды России», в котором назвал «официальную пропаганду» в РФ «оружием». Свой ответ российская дипмиссия выложила на странице посольства в Facebook.

«Государственному департаменту крайне не нравится существование альтернативных источников информации. Для их дискредитации задействованы серьезные ресурсы. Любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется «дезинформацией» на службе «Кремля» и российских спецслужб», — указали в посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что Госдеп не стесняется доходить до абсурда, называя, к примеру, лидера ЛДПР Владимира Жириновского или коммерческую радиостанцию «Говорит Москва» примерами «официальных правительственных коммуникаций».

«Упомянутый доклад — попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира», — отметили в дипмиссии.

Напомним, Госдепартамент США запросил выделить из американского бюджета 138 миллионов долларов на «противодействие российской пропаганде».

Ранее «Известия» сообщили о том, что Соединенные Штаты усиливают грабеж природных ресурсов Сирии, подписав соглашение с курдскими отрядами о модернизации нефтяных полей.