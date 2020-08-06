Актриса Андрейченко показала редкое фото с Децлом

Москва, 6 августа. Актриса Наталья Андрейченко опубликовала в Instagram редкую фотографию с рэпером Кириллом Толмацким, более известным под творческим псевдонимом Децл.

На снимке Андрейченко и Децл сидят в ресторане. Артисты были друзьями и часто проводили время вместе.

«Случайно попалось это фото на глаза. Спасибо подписчикам, что прислали. Мой дорогой Кирилл, я очень скучаю», — подписала Андрейченко.

Подписчики актрисы поблагодарили актрису за редкое фото и принесли соболезнования ушедшему из жизни музыканту.

«Светлая память, столько доброты в его глазах, как жаль, что такие люди и так рано уходят, как жаль...» — пишет hblavatskaya. «Светлый наш. Очень скучаем», — написала e_ka_te_ri_na2019. «Вечная память прекрасному мужчине!» — комментирует zemfira62__26. «Я не интересовалась творчеством Кирилла при его жизни, но судя по воспоминаниям, он человечный, честный, светлый и философ. Добра всем, кто хранит память о нем», — отметила svetlanasdrv.

Напомним, что Децл скоропостижно скончался в ночь на 3 февраля прошлого года после концерта в Ижевске. Причиной смерти 35-летнего музыканта стала остановка сердца.

Ранее отец Децла Александр Толмацкий рассказал, как его сын в юном возрасте зарабатывал во время поездок в Чечню. Они ездили на гастроли вместе с Олегом Газмановым и его сыном Родионом. Децл продавал за три рубля автографы Родиона местным фанатам.