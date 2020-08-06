Четверых солдат ВСУ посадили в подвал и жестоко избили за выстрелы в воздух

Луганск, 6 августа. Комбриг вооруженных сил Украины жестко наказал солдат, открывших огонь в воздух в качестве протеста против режима прекращения огня в Донбассе.

По данным наблюдателей Луганской Народной Республики, за минувшие сутки в районе линии соприкосновения не зафиксировано нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Вместе с тем, несмотря на договоренности, командование ВСУ препятствует мониторингу обстановки наблюдателями ОБСЕ, которые отслеживают ситуацию с применением беспилотных летательных аппаратов.

Так, во вторник по приказу командира 30-й бригады ВСУ Гараза, пытавшегося скрыть размещение запрещенных Минскими соглашениями вооружений, средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен канал управления беспилотником ОБСЕ в районе населенного пункта Золотое.

«В свою очередь, по данным СММ ОБСЕ, в населенном пункте Причепиловка на территории жилого дома зафиксировано нахождение двух самоходных зенитных комплексов «Тунгуска» и бронетранспортера. Призываем СММ ОБСЕ принять все меры по недопущению размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении представителя Народной милиции ЛНР.

В подразделениях ВСУ на фоне низкой дисциплины отмечены случаи провокаций со стороны отдельных групп военнослужащих. направленные на срыв режима прекращения огня.

«3 августа оккупировавшие населенный пункт Хутор Вольный боевики выразили свое негативное отношение к режиму прекращения огня путем выстрелов в воздух из стрелкового оружия», — сказано в сообщении.

По имеющейся в распоряжении представителей ЛНР информации, комбриг Гараз приказал посадить в подвал четверых военнослужащих и провести с ними разъяснительную беседу. После «беседы» у одного из боевиков диагностирован перелом челюсти. Сослуживцы пострадавшего написали обращение в прокуратуру по факту избиения однополчан.