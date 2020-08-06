Зеленского попросили разрешить начинать уроки в школах со сжигания шин

Киев, 6 августа. Президенту Украины Владимиру Зеленскому подали петицию с предложением начинать учебный день в школах и детских садах с патриотического сжигания шин.

Автором инициативы является некто Виталий Бураков, который опубликовал соответствующую петицию на сайте Офиса президента несколько дней назад. По его мнению, сжигание шин должно послужить патриотическому воспитанию и стать символом борьбы за европейские ценности.

Бураков отметил, что Киевский городской совет уже рекомендовал начинать учебный день в школах с гимна Украины. Автор петиции считает, что на этом останавливаться не стоит.

«В противном случае мы, как государство, рискуем воспитать поколение, для которого кастрюля — это только кухонная посуда, а не шлем гордого украинского патриота», — иронично отмечает автор петиции.

Пока инициатива не получила широкого отклика среди украинцев. Чтобы петиция была рассмотрена Зеленским, необходимо собрать 25 тыс. подписей.

В середине июля сообщалось, что петиция на сайте Офиса президента с требованием отставки Владимира Зеленского набрала более 25 тыс. требуемых голосов всего за 9 дней. Автор петиции напомнил, что Зеленский обещал подать в отставку в случае нарушения украинского законодательства. В прошлом месяце президент Украины не внес в декларацию данные о значительных изменениях в своем имущественном состоянии.