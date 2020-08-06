Половина россиян с детьми отказалась от отпуска на море из-за пандемии

Москва, 6 августа. Около половины родителей в РФ отказались в этом году от поездки к морю из-за пандемии, более 40% отложили путешествие с детьми за границу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный специалистами Mail.ru. Ограничительные меры, введенные в России и за рубежом на фоне пандемии коронавируса, заметно повлияли на планы россиян с детьми на летний отдых.

«48% родителей не поедут на море с ребенком, 43% отложили поездку за границу с детьми, 22% опрошенных не отправятся в гости к родственникам в другой город, а 14% не повезут детей в лагерь на море», — сообщают авторы исследования.

Наиболее популярным видом отдыха, по данным опроса, стал выезд за город по выходным — его выбирает почти каждый третий из респондентов. Столько же родителей отправили отпрысков в деревню к бабушками и дедушкам, каждый пятый сам переехал жить на дачу с детьми. Лишь один из 10 малышей посещает нынешним летом детсад, только шесть процентов ходят в летний городской лагерь.

Сообщается также, что 41% респондентов не откладывали сбережения на отдых этим летом. Среди тех, кто пытался накопить, примерно треть отложили на отдых детей от 15 до 30 тысяч рублей, каждый четвертый накопил более 45 тысяч.

«В сравнении с летом прошлого года траты на детских отдых не выросли, а сократились, в этом уверены 33% родителей. 40% считают, что расходы все-таки выросли. Не заметили изменений 27%», — говорится в материалах опроса.

Участниками социологического исследования, проводившегося в течение четырех дней в конце июля 2020 года, стали 4005 российских родителей, пользующихся проектами Леди Mail.ru и Дети Mail.ru.