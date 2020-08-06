Группа подростков с автоматом пробралась на территорию резиденции Трампа

Майами, 6 августа. Трое подростков с полуавтоматическим оружием проникли на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает The Miami Herald, ссылаясь на полицию Палм-Бич.

Отмечается, что инцидент произошел еще 31 июля. Трое 15-летних подростков попытались скрыться на автомобиле при приближении полицейского. Согласно данным правоохранителей, вооруженные подростки спасались бегством от правоохранителей и перелезли через ограду резиденции Трампа.

«Они понятия не имели, где находились», — отметил представитель местной полиции.

По его словам, подростки проникли территорию президентской резиденции исключительно с целью скрыться от правоохранителей, они не пытались попасть в расположенные на участке здания.

Задержанные подростки отмечают, что обнаруженный у них в рюкзаке автомат им не принадлежит и был найден случайно.

В начале года сообщалось о задержании двух человек, которые пытались пробраться на территорию резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Неизвестные попытались проникнуть на территорию резиденции на внедорожнике. Автомобиль прорвался через два пропускных пункта и направился к главному входу в резиденцию. Охране пришлось открыть огонь по внедорожнику.