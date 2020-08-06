Диетолог назвала масло, которое нельзя использовать для жарки

Москва, 6 августа. Некоторые пищевые жиры в разогретом виде не только теряют свои полезные свойства, но и становятся опасными для здоровья. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

Она предупредила, что сливочное масло не подходит для смазывания сковороды или противня при жарке.

«При температуре выше 70 градусов появляются свободные радикалы, которые не являются необходимыми нашему организму и при длительном использовании могут вызывать онкологические заболевания», — говорит Бережная

Также специалист не рекомендует использовать для таких целей сало.

«Его (сало. — Прим. ФАН) можно использовать для приготовления блюд, но при длительном использовании и высоких температурах будет очень высокая калорийность, и, соответственно, возможно появление тех же свободных радикалов», — отметила гастроэнтеролог.

Ирина Бережная подчеркивает, что жарить еду лучше всего на оливковом масле, так как оно единственное не дает образования свободных радикалов при высоких температурах.

Ранее нутрициолог Мариса Мур назвала картофельное пюре «жировой бомбой замедленного действия» и призвала исключить его из ежедневного рациона. По ее словам, пюре негативно сказывается на работе сердца и сосудов, а также грозит холестериновыми бляшками.