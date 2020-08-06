Россиянам рассказали, почему сейчас не стоит вкладывать деньги в доллары

Москва, 6 августа. Выгодной альтернативой обмена рублей на доллары могут стать параллельные инвестиции в акции фармакологических компаний и ритейлеров. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков «Грамотей» Кира Лист.

Она призвала не переводить все накопления в американские доллары на фоне удешевления рубля. Лист напомнила, что в США на носу президентские выборы.

«Если вспомнить выборы в 2016 году, то американскую валюту порядком штормило в подобный период. Поэтому делать ставку на нее в чистом виде не стоит», — говорит эксперт.

Специалист напомнила, что у нас «запланирована по графику» вторая волна пандемии коронавируса. На фоне того, что многие компании уже приступили к тестированию, а в дальнейшем будут производить вакцину от COVID-19, их акции значительно вырастут. Отмечается, что стоимость акций фармацевтического сектора за первую волну пандемии в среднем выросла на 18-35% с марта этого года.

Также Лист рекомендует вложиться в акции российских продуктовых и алкогольных ритейлеров, которые вполне комфортно себя чувствовали на фоне пандемии, что положительно отразилось на стоимости их акций.

Ранее RT отмечало, что инвесторы опасаются обострения пандемии коронавируса и усиления санкционных рисков, что окажет давление на рубль в августе. Также негативную роль может сыграть высокий спрос россиян на доллары и евро в связи с открытием границ с некоторыми странами. Однако в то же время поддержку национальной валюте должны оказать действия Центробанка РФ и стабильные цены на нефть.