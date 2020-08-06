Facebook удалил пост Трампа из-за дезинформации о коронавирусе

Москва, 6 августа. Американская компания Facebook удалила из аккаунта президента США Дональда Трампа в одноименной социальной сети видеозапись, содержащую ложную информацию о коронавирусе.

Ранее в Facebook заявляли, что будут бороться с распространением фейков о коронавирусе нового типа и обещали удалять контент с ложной информацией и конспирологическими теориями.

По данным телеканала NBC News, из аккаунта Трампа была удалена видеозапись с фрагментом интервью президента телеканалу Fox News, в ходе которого он заявил, что дети «практически невосприимчивы к коронавирусу».

«В этом видео содержатся ложные заявления, что группа лиц застрахована от COVID-19, это является нарушением нашей политики касательно содержащей вред дезинформации о коронавирусной инфекции», — заявил представитель Facebook.

Подчеркивается, что это первый случай, когда Facebook удаляет запись Трампа из-за фейковой информации о коронавирусе.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. В марте ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 18,7 миллиона случаев COVID-19, 4,8 миллиона из которых — на территории США. От осложнений на фоне инфекции скончались 704 869 человек, 11,28 миллиона пациентов выздоровели.

Ранее RT привел слова вирусолога Ларисы Руденко, которая заявила, что вакцинация — единственный способ решить проблему пандемии COVID-19.