Пьяный «атошник» со взрывчаткой взял в заложники жену и тещу под Полтавой

Полтава, 6 августа. Ветеран «АТО» Роман Тарасенко из села Солоница Полтавской области захватил в заложники жену и тещу, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом у себя в Facebook сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Отмечается, что бывший украинский военнослужащий угрожал расправиться с родственницами с помощью самодельного взрывного устройства. В поселок было направлено 20 полицейских автомобилей. Продолжительные переговоры с правоохранителями в итоге привели к успеху — захватчик сдался. Женщины не пострадали, а взрывное устройство удалось обезвредить.

Это уже четвертый случай с захватом заложников на Украине за последнее время. 21 июля террорист захватил автобус в Луцке. Заложники были освобождены после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование вооруженного мужчины, записав видеообращение с рекомендацией фильма «Земляне».

Спустя несколько дней неоднократно судимый житель Полтавы попытался угнать автомобиль. При задержании он достал гранату и взял в заложники полицейского. Позже он был ликвидирован.

На днях киевский террорист захватил отделение банка и угрожал устроить взрыв в бизнес-центре. Он потребовал выхода в прямой эфир украинских телеканалов. Позже оказалось, что злоумышленником был психологически-нестабильный гражданин Узбекистана. Позже он был схвачен спецназом.