Мэр Барнаула пытался надеть защитную маску на глаза

Москва, 6 августа. Мэр Барнаула Владислав Франк попытался надеть на глаза медицинскую маску вместо очков. Видео было опубликовано в социальных сетях.

На записи, опубликованной в группе «ВКонтакте» «Инцидент Барнаул», запечатлено, как выступая перед коллегами по теме капремонта, Франк в задумчивости пытается надеть маску вместо очков на глаза.

Поняв ошибку, политик улыбнулся и сменил маску на очки.

Напомним, масочный режим был введен в большинстве городов РФ в связи с распространением коронавируса нового типа.

В понедельник сообщалось, что сотрудники полиции устроили рейды по станциям московского метро, чтобы граждане не забывали о средствах индивидуальной защиты (СИЗ). Ношение масок и перчаток в московском метро остается обязательным в связи с пандемией коронавируса. За нарушение данного правила полицейские штрафовали людей на пять тысяч рублей.

Рейды начались еще на выходных, в понедельник они были продолжены. В среду подобные рейды прошли и в Петербурге. Однако в Северной столице пассажиров либо просто предупреждали, либо не пускали в метро, но массово не штрафовали.

По данным на 5 августа, число заболевших на территории России составляет 866 627 (+5204), выздоровело 669 026 (+7555), умерло 14 490 (+139). Лидерство по числу новых заболеваний за сутки занимают Москва (+687), Свердловская область (+181) и Ханты-Мансийский АО (+169).

Число заражений COVID-19 во всем мире перевалило за 18 млн и стремительно приближается к отметке в 19 млн. Такие данные следуют из отчета Всемирной организации здравоохранения.