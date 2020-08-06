В России появится новый способ перевода денег через банкоматы

Москва, 6 августа. Уже в этом году в России появится новая услуга, позволяющая переводить деньги через банкоматы с использованием Системы быстрых платежей (СБП) ВТБ по номеру телефона. Как сообщает ВТБ, пользователю нужно будет лишь ввести номер телефона, после чего система покажет, в каком банке находится счет получателя. Затем останется лишь выбрать нужный банк, ввести сумму и подтвердить платеж.

В ближайшей перспективе доступ к этой системе получат клиенты Росбанка. Также на очереди Ак Барс Банк и банке «Дом.РФ», сообщает газета «Известия».

«Функция перевода по номеру телефона через банкомат важна для жителей небольших населенных пунктов с нестабильным подключением к интернету. Кроме того, по номеру телефона делать переводы проще, поскольку меньше вероятность сделать ошибку», — приводит издание слова руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.

В настоящий момент большая часть банков дает возможность переводить деньги при помощи банкомата только по номеру карты или счета получателя. Функция перевода денег по номеру телефона есть у Сбербанка, однако только внутри самого банка. Комиссия за использование услуги составляет 1,5% от суммы, но не менее 30 рублей и не более 1 тыс. рублей. Лимит отправленных средств — до 150 тыс. рублей.

Напомним, с 14 июня за перевод денег внутри одного банка в другой регион родственникам или знакомым комиссия больше не налагается. А с 1 июня 2020 года при оплате врачебных услуг до 1% ограничена максимальная комиссия по эквайрингу.