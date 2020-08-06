Бывшая жена Аршавина высказалась за секс на первом свидании

Москва, 6 августа. Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, телеведущая Юлия Барановская заявила, что не против секса на первом свидании.

Свое мнение по этому поводу Барановская высказала в эфире одного из Youtube-шоу. По ее словам, нет ничего плохого в том, чтобы заняться сексом как можно раньше, потому что если ждать хотя бы до третьего свидания, то можно вообще остаться без интима.

«Со мной редко кто до третьего свидания доживает. Вот клянусь. Не важно, когда давать, главное — дать хорошо», — заявила она.

Барановская подчеркнула, что если на первом свидании «дать хорошо», то на второе возлюбленный «уже может кольцо притащить».

«Если бы я ждала до третьего свидания, то мужик со спермотоксикозом побежал бы до кого-то другого», — добавила она.

Барановская и Аршавин познакомились в 2003 году и прожили вместе до 2013 года. В браке девушка родила футболисту троих детей. С 2014 года она строит карьеру телеведущей, работала на каналах ТНТ, «Россия-1». С 2016 года выступает в роли «защитницы» в шоу «Модный приговор» на Первом канале, в прошлом году вместе с Олегом Верещагиным ведет шоу «Все к лучшему» на «Русском радио».

Стоит отметить, что до сих пор неизвестна точная дата рождения Барановской. В разных источниках указывается как 1980, так и 1985 год.