В АТОР объяснили реальную ситуацию с COVID-19 на курортах Турции

Москва, 6 августа. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) после сообщений в некоторых СМИ о резком росте числа зараженных COVID-19 на курортах Турции объяснили сложившуюся ситуацию и раскрыли реальную статистику заболеваемости в стране.

Как сообщает пресс-служба АТОР, в реальности никаких указаний в заявлении главы местного минздрава Фахреттина Коджи на вспышку COVID-19 в турецких городах нет. Причиной для публикации громких заявлений стала «элементарная ошибка перевода».

Представители АТОР детально разобрали речь Коджи, обратив внимание, что в действительности он говорит некотором росте заболеваемости после празднования Курбан-Байрама.

«Некоторых могло ввести в заблуждение использованное в оригинале слово tatil — но это здесь не «курорт», а всего лишь «место отдыха» (в контексте праздника Курбан-Байрам — любое, т.е. парк, сквер, набережная и пр., то есть «там, где отдыхают, празднуют»). Налицо элементарная ошибка перевода», — подчеркивается в сообщении.

В АТОР подчеркнули, что ни в одном из заявлений Коджи не было каких-либо указаний на ухудшающуюся обстановку на курортах Антальи или Эгейского моря, где обычно отдыхают россияне.

Представители ассоциации также проанализировали изменения в графике, основанном на статистике заболеваемости коронавирусом, подтвердив, что «сейчас ни о какой вспышке говорить нельзя».

1 августа Россия возобновила международное сообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. К настоящему моменту в Турции выявлено более 236 112 случая заражения коронавирусом, 5 784 человека скончались.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» предупредил россиян об опасности заражения кишечными инфекциями на отдыхе в Турции. Он подчеркнул, что август и сентябрь — сезон подъема заболеваемости кишечных инфекций.

Кроме того, директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заметил, что стандартная страховка туриста не включает в себя лечение от коронавирусной инфекции нового типа. Он добавил, что «дополнительно уже сегодня это существует». Однако поскольку вероятность заразиться этой инфекцией в мире на сегодняшний день достаточно велика, то и стоимость этой страховки отличается от стандартной.