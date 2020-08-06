В России может резко подорожать доставка товаров из магазинов

Москва, 6 августа. Новые санитарные правила и нормы (СанПиНы) по предоставлению услуг населению могут спровоцировать рост цен на доставку товаров из магазинов. Как сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), стоимость подобных услуг может вырасти вдвое.

Отмечается, что проект СанПиНов находится на утверждении в Роспотребнадзоре. Согласно документу, будет запрещено перевозить бытовую химию и продукты питания в одном автомобиле.

«Дополнительные расходы компаний из-за новых требований возрастут в два раза, в итоге стоимость доставки увеличится пропорционально, сейчас она составляет в среднем по России 300–350 рублей», — отмечается в письме АКИТ к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

В АКИТ отмечают, что компании вынуждены осуществлять совместную перевозку пищевых и непищевых продуктов ради снижения логистических расходов и удешевления доставки. При этом в организации заверяют, что прямой контакт химии и продуктов исключен — товары защищены первичной и вторичной упаковкой, а также размещаются в разных секциях автомобиля.

В Роспотребнадзоре же отметили, что ограничения коснутся лишь чрезвычайно опасных веществ, передают «Известия».

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор не собирается смягчать требования безопасности к детским лагерям и санаториям, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что дети могут отдыхать этим летом лишь в учреждениях, расположенных в пределах субъектов РФ, в которых они проживают. В отрядах должно быть не более 50% человек от того числа, которое может принять лагерь.