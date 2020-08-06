Политолог заявил, что Запад не спасет Зеленского в случае нового Майдана

Киев, 6 августа. Политолог Ростислав Ищенко заявил, что на Украине в скором времени может произойти новый государственный переворот и передел власти. По его словам, действующий президент Украины больше не нужен ни народу, ни истеблишменту, ни западным державам.

«Под Зеленским раскачивают ситуацию, потому что он давным-давно перестал приносить пользу хоть кому-то. Даже люди, которые с ним работают, вроде Ахметова или Пинчука, в состоянии работать и с кем-нибудь другим», — заявил Ищенко в эфире YouTube-канала «Голос Правды».

По словам Ищенко, Зеленский «глуп и непрофессионален», а критическая масса людей, недовольных действующим президентом на Украине уже сформировалась. Он предположил, что госпереворот на Украине произойдет этой осенью. Эксперт подчеркнул, что Запад, включая США, не станет помогать Зеленскому, если ситуация начнет развиваться по этому сценарию.

«Потому что на Украине ничего не меняется не только для народа Украины, но и для Соединённых Штатов. Так зачем напрягаться, туда влезать, тратить ресурсы, если и так и так ничего не меняется», — объяснил он.

Напомним, что этим летом президент Украины Владимир Зеленский столкнулся со стремительным падением рейтинга. Согласно сообщениям украинских СМИ, за год президентства от политика отвернулась большая часть его электората. Правление молодого лидера Владимира Зеленского украинцы не считают достаточно успешным. К такому выводу можно прийти, если обратить внимание на данные социального опроса, проведенного Центром Разумкова.