Трамп изменил свое мнение об «атаке» на Бейрут

Вашингтон, 6 августа. Никто точно не знает в настоящий момент, мог ли взрыв в Бейруте стать результатом нападения. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

«Что бы там ни произошло, это ужасно. Но в действительности они не знают, что это. Никто пока не знает», — сообщил глава Белого дома на пресс-конференции.

Отметим, что днем ранее Трамп с уверенность заявлял, что в случае с ЧП в Бейруте речь однозначно идет об атаке.

«Я встречался с некоторыми из наших замечательных генералов. <…> Похоже, они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба, да», — заявил тогда американский президент.

Мощный взрыв прогремел в столице Ливана вечером 4 августа. По последним данным, погибли 135 человек, более пяти тысяч ранены, многие числятся пропавшими без вести. Бейрут признали районом бедствия, в городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможней в 2015 году.

Федеральное агентство новостей опубликовало ранее видео из столицы Ливана, где произошел мощнейший взрыв. На эксклюзивных кадрах можно увидеть порт Бейрута, который за прошедшие сутки стал эпицентром внимания всех мировых СМИ.