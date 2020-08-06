Гермафродит из Подмосковья пять лет не может попасть к гинекологу

Москва, 6 августа. Житель Серпухова Андрей Соколов в течение пяти лет не может пройти медицинское обследование из-за путаницы с определением его пола.

В 2016 году мужчина узнал, что является гермафродитом, у него нашли женские органы — матку и яичники. Но проверить свое здоровье не получается из-за бюрократии — уролог отсылает пациента в женскую консультацию, а там ему отказывают в приеме из-за того, что он мужчина.

Как сообщает РЕН ТВ, подобных отказов Соколов пережил десятки. Ситуация усугубляется тем, что ему требуется гормональная терапия, которую он не может получить из-за формального подхода медиков.

«Меня посылают к гинекологу, поскольку проблема женская, функционирующая матка с яичниками — исключительно компетенция гинеколога и гинеколога-эндокринолога. Женская консультация посылает к урологу, но он тоже не имеет права этим заниматься, поскольку ограничен профстандартом врача-уролога», — жалуется мужчина.

Специалисты посоветовали Соколову сменить пол, подчеркнув, что это может стать для него единственным выходом. Сам он не готов к такому развитию событий.

«Раз в месяц ходить и отмечаться у психиатра. Называть себя от женского лица, показывать любовь к мужчинам, а как ее показать, если мне нравятся девушки? Никак», — недоумевает он.

Получить необходимые лекарства ему удалось, сменив документы. В новом паспорте Андрей Васильевич превратился в Нику Васильевич. Но в учреждениях новоиспеченную «женщину» продолжают в буквальном смысле «отпинывать», поскольку в удостоверении личности у него по-прежнему стоит буква «М».

«Меняйте пол и приходите, будем вас принимать. Так, молодой человек, либо вы покидаете наше учреждение, либо мы вызываем охрану. Основания у вас… Посмотрите в зеркало — и увидите основания», — такой ответ Соколов получил в регистратуре, записав его на видео.

Мужчина жалуется, что не может найти работу из-за ограничений по здоровью, инвалидность ему также не ставят. Но он по-прежнему состоит на воинском учете с категорией «А» — «полностью годен к военной службе».