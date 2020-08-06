Саакашвили заявил об исчезновении Грузии с мировых радаров

Киев, 6 августа. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Грузия исчезает с международных радаров, а его имя – нет.

Саакашвили, который сейчас занимает должность руководителя исполкома Национального совета реформ Украины, не раз комментировал предстоящие парламентские выборы в Грузии, подчеркивая, что он не признает легитимность действующего руководства страны. По словам самого Саакашвили, он «может быть кандидатом в премьеры любой большой европейской страны».

«Иванишвили (основатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта». — Прим. ФАН) хотел, чтобы мое имя исчезло с мировых радаров. Я очень четко нахожусь на всех мировых радарах, а Грузии на мировых радарах нет. <…> Сейчас нам необходима мобилизация и очень быстрые действия. На этих выборах режим Иванишвили должен быть завершен», — заявил Саакашвили в интервью TV Pirveli.

Напомним, что Саакашвили покинул Грузию в 2013 году после возбуждения против него уголовных дел по обвинению в коррупции. В 2015 году действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко дал Саакашвили украинское гражданство и назначил на пост губернатора Одесской области. Однако вскоре Порошенко разочаровался в экс-президенте Грузии и лишил его губернаторского поста, а затем и гражданства. В 2019 году нынешний президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт и назначил главой комитета реформ.

Недавно Михаил Саакашвили раскритиковал глав органов местной власти на Украине. По его мнению, действия чиновников ставят под угрозу существование страны. Он отметил, что местные руководители разворовывают бюджет и тратят деньги на создание частных армий. Саакашвили считает, что некоторые чиновники затеяли политическую игру, чтобы «отсоединиться» от Киева.