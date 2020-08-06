Лоза осудил Ефремова за отказ признавать вину

Москва, 6 августа. Музыкант Юрий Лоза подверг актера Михаила Ефремова критике за отказ признавать в суде свою вину в деле о смертельном ДТП в центре Москвы.

Как заявил Лоза, Ефремов сам портит отношение общества к себе. Он осудил такое поведение подозреваемого.

«Если было какое-то сочувствие, то оно пропадет после этих заявлений. Если раньше кто-то пытался его как-то защищать, то я думаю, что после такого заявления у народа уже полностью пропадут даже остатки хорошего отношения. Говоришь сначала одно, а потом другое. Ты кто?» — задался вопросом Лоза.

Кроме того, Лоза напомнил о существовании кадров с места происшествия, а также материалов камер видеонаблюдения, которые всегда можно показать в качестве свидетельства в суде.

Напомним, поздно вечером 8 июня в Москве на Смоленской площади произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Ефремова. Будучи за рулем в нетрезвом состоянии, он пересек две сплошные линии и выехал на встречную полосу, где врезался в другую машину. Сам Ефремов не пострадал, однако водитель фургона, в который врезался актер, получил тяжелые травмы. Позже он скончался в больнице.

Интеллектуал и телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что Михаил Ефремов за свое преступление должен понести как можно более строгое наказание. По его словам, тот виновен не только в самом происшествии, но и в создании «предпосылок к нему», ведь к тому моменту, когда актер сел за руль, он был уже настолько невменяем, что даже не понимал, что находится на дороге.