В Госдуме предложили платить по 10 тыс. рублей некоторым безработным

Москва, 6 августа. Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму РФ законопроект, предлагающий выплачивать по 10 тыс. рублей неработающим гражданам, ухаживающим за инвалидами. Об этом сообщил один из авторов инициативы глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Законопроект ЛДПР предполагает предоставление неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем, усыновителем или опекуном, право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей — с ежегодной индексацией», — сообщил Нилов в своем Telegram-канале.

В настоящее время неработающие, ухаживающие за инвалидами, имеют право на ежемесячную компенсационную выплату, индексация которой не предусмотрена. С 2008 года эта сумма составляет 1200 рублей.

Авторы законопроекта подчеркивают, что эта сумма «недопустимо низкая». Особенно если учитывать, что чаще всего одному из членов семьи приходится бросать работу, чтобы ухаживать за инвалидом.

Финансировать соответствующие расходы предлагается из федерального бюджета. Если закон будет принят, он начнет действовать с 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что средний размер выплат на одного безработного в России в период эпидемии коронавируса увеличился до 8572 рублей. В феврале этого года размер такого пособия составлял 5880 рублей, а затем увеличился в 1,4 раза и в июле достиг указанной суммы.

По оценке Минтруда, ожидаемое среднемесячное количество официально зарегистрированных безработных россиян в июле–августе составит около 3 млн человек, а с сентября их число начнет постепенно уменьшаться до уровня июня 2020 года.