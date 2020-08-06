Зафиксирован рост цен на отдых в ряде регионов России

Москва, 6 августа. Рост цен на туристические услуги отмечен в ряде регионов России, сильнее всего отдых подорожал в Челябинской, Калининградской и Калужской областях.

Как пишут «Известия», рост цен на отдых выявлен по результатам опроса, проведенного в 50 субъектах Российской Федерации. Расценки на туристические услуги повысились в диапазоне от пяти до 15%.

По словам профессора РАНХиГС Галины Дехтярь, такая ситуация наблюдается практически повсеместно. Нынешним летом цены на отдых в Крыму, на юге Краснодарского края и даже в регионах Центральной России сопоставимы с расценками в лучших турецких отелях. Эксперт полагает, что таким образом предприятия отрасли пытаются компенсировать убытки, понесенные в вынужденный период простоя из-за пандемии.

Аналитик TeleTrade Марк Гойхман высказал мнение, что рост цен на отдых в Калининградской, Самарской областях и на Алтае может быть связан также с повышенным спросом на данные направления.

Тем временем в 30 субъектах отмечают, что будут вынуждены скорректировать в сторону уменьшения план доходов от отрасли туризма. Это касается и наиболее востребованных маршрутов в Краснодарском и Алтайском крае. Менее популярные направления планируют недополучить до 60% от уровня поступлений прошлого года. Особенно тяжелые убытки, по прогнозам, понесет Приморье — до 87% к аналогичному периоду 2019-го. Лишь в Самарской области ожидают поступления доходов от туризма на прошлогоднем уровне.

Несмотря на пессимистические настроения, в половине опрошенных регионов уверены, что на фоне большинства все еще закрытых международных направлений спрос на внутренние маршруты быстро восстановится. На начало августа заполняемость большинства российских курортов составляет от 70% до 100%.