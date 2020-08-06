Политолог сообщил о планах украинских радикалов атаковать Донбасс и Крым

Симферополь, 6 августа. Украинские ультраправые организации вынашивают планы по захвату власти в стране для последующей военной агрессии в отношении Крыма и Донбасса. Об этом заявил политолог и глава Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков.

Он отмечает, что действия националистов будут направлены на подготовку к войне с Россией.

«Сверхзадача — возвращение Крыма и полная зачистка всего, что они считают враждебным для их идеологии. А это все, что связано с русским народом и русской цивилизацией. Мы должны понимать, к чему готовятся эти люди», — говорит Кочетков.

По словам эксперта, радикалы намерены захватить власть в стране, чтобы реализовать свои планы. Политолог предупреждает, что это вполне реальный сценарий на фоне ослабления украинского государства.

«Рано или поздно корона будет валяться на земле, и ее останется только поднять. Дальше можно провести тотальную мобилизацию, собрать огромную толпу мужиков, раздать им оружие и пустить их на убой», — отмечает эксперт.

Как подчеркивает Кочетков, украинские неонацисты хотят воевать с Донбассом и Россией руками своих сограждан, при этом выполняя функции заградительных отрядов и бригад зачистки. Также эксперт отмечает, что у президента Украины Владимира Зеленского нет рычагов против министра внутренних дел Арсена Авакова, являющегося главным политическим покровителем ультраправых радикалов.

«Зеленский объективно ничего не может сделать с Аваковым. Они (руководство Украины. — Прим. ФАН) строят планы на осень, что после муниципальных выборов будет новый кабмин без Авакова. Но скорее Украина будет без Зеленского, чем новое правительство без Авакова», — подчеркивает Кочетков.

Недавно сообщалось, что сразу несколько ультраправых националистических организаций Украины обратились к официальному Киеву с требованием предоставить так называемым «патриотическим патрулям» возможность самостоятельно выявлять и наказывать сограждан, подозреваемых в симпатии к российской внешней политике. Отмечается, что ячейка киевских «ветеранов АТО» уже отчиталась о напечатании 2 тыс. листовок, на которых написано: «Чемодан — вокзал — Россия».