Госдеп представил доклад об «основах российской пропаганды»

Вашингтон, 6 августа. Госдепартамент США опубликовал доклад о российской «системе дезинформации и пропаганде» и заявил о намерении «помогать» противостоящим ей «организованным усилиям».

Документ под названием «Основы российской дезинформации и пропаганды» был опубликован в среду. Он представляет собой попытку Госдепа систематизировать свою концепцию «официальной пропаганды» РФ, которую в США называют «оружием». Под это определение попадают, в частности, российские телевизионные каналы с государственным финансированием.

«Российская экосистема дезинформации и пропаганды — это совокупность коммуникационных каналов и платформ, которые Россия использует для создания и усиления ложных историй. Эта экосистема состоит из пяти основных опор: официальные правительственные коммуникации, финансируемое государством глобальное вещание, культивация подручных ресурсов, использование соцсетей. Кремль несет прямую ответственность за культивирование этой тактики — это часть его программы по использованию информации в качестве оружия», — сказано в докладе.

В качестве примеров приводятся заголовки РИА Новости, RT, телеканала «Россия-24» и других. Доказательств того, что они содержат дезинформацию, авторы не прикладывают. Госдеп упоминает об «организованных усилиях» по противодействию «российской пропаганде» и заявляет о намерении США им помогать.

«Экосистема пропаганды, которую продолжает культивировать Россия, не остается без оппонентов. Ей противостоит процветающее сообщество, которое состоит из правительств, организаций гражданского общества, прессы и граждан по всему миру, отказывающихся терпеть эту тактику. Госдепартамент предлагает данный доклад в качестве вклада в эти совместные усилия», — говорится в документе.

На 2021 год Госдеп США запросил из бюджета 138 млн долларов на «противодействие российской пропаганде». Российские власти и МИД РФ неоднократно опровергали обвинения в адрес России в дезинформации.

Ранее RT сообщил, что в Великобритании назвали Россию «значительной угрозой».