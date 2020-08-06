Захарова оценила размер награды за данные о вмешательстве в выборы США

Москва, 6 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о награде за информацию о вмешивающихся в выборы президента США.

«Каждому?!! Сейчас сайт Госдепа ляжет от доносов на соседей», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Помпео сообщил журналистам, что «программа Госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до 10 млн долларов за идентификацию или обнаружение любого лица, которое по распоряжению или под контролем иностранных государств вмешивается в выборы США». По его словам, в первую очередь речь шла о России.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября. В разгар предвыборной кампании американские политики вновь решили разыграть карту о неком вмешательстве в избирательный процесс. В частности, ранее кандидат от демократов Джо Байден «предупредил» Россию о последствиях за «вмешательство» в случае своего избрания главой государства. Он пообещал Москве «новые санкции», передавал RT.