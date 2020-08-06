Незаконная военная база США в Сирии попала под ракетный обстрел

Дамаск, 6 августа. Американская военная база, незаконно возведенная в сирийской провинции Хасака, подвергались ракетному обстрелу. Об этом сообщает сирийская газета Al-Watan.

Согласно ее информации, американская военная база, расположенная в городе Аш-Шаддади, была обстреляна. Пока ни одна из действующих в регионе группировок не взяла ответственность на себя.

Американские силы в Сирии регулярно подвергаются обстрелам и нападениям. Эти инциденты происходят в сирийских провинциях Хасака и Дейр-эз-Зор. Пентагон подобные сообщения каждый раз отрицает.

Отметим, что войска США находятся на территории Сирии незаконно, так как Вашингтон не получал разрешения ни от Дамаска, ни от ООН. Об этом в начале года напомнил российский президент Владимир Путин.

«Американские военнослужащие находятся на территории Сирийской Арабской Республики незаконно. Для их нахождения там нет никаких оснований международно-правового характера: нет ни приглашения законного легитимного правительства, ни решения Совета безопасности Организации Объединенных наций», — подчеркнул глава РФ.

Сами США используют свое присутствие в Сирии, чтобы получить доступ к сирийским ресурсам. Под прикрытием США курды незаконно качают оттуда сирийскую нефть, контрабандой вывозя ворованное в другие страны. Незаконно находящиеся в САР войска США, поддерживающие курдов, выставили охрану возле месторождений, объявив, что окажут вооруженное сопротивление, если армия Сирии попытаются вернуть принадлежащие сирийскому народу ресурсы.