Белорусский журналист опубликовал детальный план «майдана» в стране

Минск, 6 августа. Белорусский журналист Степан Путило обнародовал подробный план «цветной революции» в Минске.

Организаторы «майдана» в Белоруссии планируют вывести на улицы Минска в день выборов президента страны десятки тысяч людей, позже они обещают опубликовать детальные инструкции для митингующих, пишет «Царьград».

Обнародованный план состоит из четырех пунктов. Протестующим предлагается оставаться у участков для голосования вплоть до их закрытия в 20 часов. После они должны потребовать открытого подсчета голосов и публичного обнародования протоколов. К 22 часам участники акций протеста должны будут собраться в центре Минска у стелы «Минск — город-герой». Если доступ в центральные кварталы ограничат правоохранители, организаторы предлагают несколько альтернативных вариантов.

«На улицы выйдут десятки тысяч людей. Регионы собираются на центральных площадях своих городов и призывают местные власти переходить на сторону народа», — пишет Путило.

Четвертый пункт предполагает проведение массовых акций протеста ежедневно после дня голосования вплоть до победы «майдана».

Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии стартовало 4 августа, основной день — 9 августа. Жителям страны предстоит избрать главу государства из пяти кандидатов, включая нынешнего президента Александра Лукашенко.

Накануне госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков подчеркнул, что с 1994 года страна пережила шесть попыток устроить «цветную революцию», но сумела сохранить независимость.