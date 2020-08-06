Ефремов «испепелил» взглядом журналиста после вопроса о выпивке

Москва, 6 августа. Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о смертельном ДТП, «испепелил» взглядом журналиста за вопрос о выпивке, сообщает Telegram-канал «СМИ_ли».

У суда, где проходило слушание по делу о пьяном ДТП с участием актера, один из представителей прессы спросил у Ефремова, не хочется ли ему выпить. Артист промолчал, но судя по его взгляду, он не оценил юмор журналистов.

На фото видно, как Ефремов «испепеляет взглядом» журналиста, задавшего неприятный для него вопрос. Однако друзья семьи актера ответили на этот вопрос за него.

«Михаилу Олеговичу очень хочется выпить. Так прокомментировали друзья семьи актера Ефремова его домашний арест и немногословность в суде», — сообщает Telegram-канал «СМИ_ли».

Ранее адвокат семьи водителя, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, Александр Дубровинский пообещал предоставить неопровержимые доказательства вины актера в произошедшем. Свое заявление он сделал во время слушаний по делу Ефремова, которые начались в Пресненском суде.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев недавно признался, что самостоятельно написал текст для видеоролика, в котором артист извиняется перед семьей погибшего в ДТП с его участием. По словам юриста, ролик он готовил с целью принести извинения потерпевшим, а Ефремов не признавал своей вины.