США пообещали награду в $10 млн за доказательства о вмешательстве в выборы

Вашингтон, 6 августа. Госдепартамент США объявил награду в 10 млн долларов за достоверную информацию о вмешательстве в выборы президента США. Об этом журналистам сообщил глава внешнеполитического ведомства Майк Помпео.

