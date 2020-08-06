США пообещали награду в $10 млн за доказательства о вмешательстве в выборы

Вашингтон, 6 августа. Госдепартамент США объявил награду в 10 млн долларов за достоверную информацию о вмешательстве в выборы президента США. Об этом журналистам сообщил глава внешнеполитического ведомства Майк Помпео.

«Если говорить о России или других злонамеренных действующих лицах, программа Госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до 10 млн долларов за идентификацию или обнаружение любого лица, которое по распоряжению или под контролем иностранных государств вмешивается в выборы США», — заявил глава Госдепа.

Выборы президента назначены в США на 3 ноября. Кандидат от демократов Джо Байден ранее «предупредил» Россию о последствиях за «вмешательство» в случае своего избрания главой государства. Он пообещал Москве «новые санкции» и раскритиковал администрацию действующего президента Дональда Трампа за «недостаточную твердость» в отношении РФ, передавал RT.

В прошлые выходные трехкратный обладатель премии «Оскар», американский кинорежиссер Оливер Стоун заявил, что теория о российском вмешательстве в выборы в США является «предвыборной чушью». Стоун отметил, что является противником любого вранья и считает удивительным, что так много людей верят в то, что Россия может быть причастна к вмешательству во внутренние дела США.

Отметим, что российские власти неоднократно опровергали любые обвинения, касающиеся вмешательства в выборные процессы в других странах.